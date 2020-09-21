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Факты / Видео / Украина

В День мира США призвали РФ деоккупировать Крым и освободить заключенных

Соединенные Штаты призывают Россию деоккупировать Крым, отступить из Донбасса и прекратить агрессию против нашей страны. С таким призывом к Кремлю в Международный день Мира обратилась временный поверенный в делах США в Украине — Кристина Квин. Она подчеркнула — Россия должна освободить всех украинцев, которых она незаконно заключила в тюрьму.

Пока Россия не прекратить конфликт, который она вызвала и поддерживает на Донбассе и полностью не выйдет из Донбасса и Крыма, украинцы не могут наслаждаться миром, которого заслуживают.

По состоянию на сентябрь 2020 года Европейский суд по правам человека рассматривает пять международных исков Украины против России. Об этом говорится в официальной статистике представительства.

В процессе рассмотрения ЕСПЧ сейчас находится четыре из пяти дел.

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