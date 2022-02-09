В Госспецсвязи показали, как готовятся на случай военного положения

В подразделениях Госспецсвязи Фактам ICTV показали, как готовятся на случай введения в стране военного положения и как обеспечивают секретные переговоры высшему руководству страны.

Госспецсвязь — сверхсекретная структура, единственная в Украине, знающая, как обеспечить тайную связь между верховным Главнокомандующим и командованием армии, а также как сделать невозможным перехват стратегических приказов врагом.

Подразделения Госспецсвязи расположены по всей стране. В Харькове находится территориальный узел, который в 2014 году первым выдвинулся в зону проведения антитеррористической операции для обеспечения правительственной связи.

В сюжете отработки сигнала тревоги в территориальном узле Госспецсвязи Украины – личный состав отправляется на спецзадания. В колонне – автомобили с секретным оборудованием. Следует развернуть узел связи в полевых условиях до появления боевых подразделений.

В кадре можно увидеть аппаратную, из которой президент может позвонить по телефону в любую точку мира. Связь защищена криптографически и технически, перехватить разговор невозможно.

– С помощью этого оборудования мы можем построить цифровые радиорелейные, спутниковые и оптоволоконные линии связи, протяженностью несколько десятков километров, – говорит Олег Ахтямов, начальник группы узлов связи 2-го Территориального узла правительственной связи Госспецсвязи.

Кроме того, в Госспецсвязи могут обеспечить и видеосвязь.

— Одним нажатием кнопки отсюда можно легко дозвониться премьеру Великобритании, Белому дому и передовой, — отмечается в сюжете.

В случае объявления военного положения все подразделения Госспецсвязи способны через несколько часов развернуть сеть по всей стране.

— Сейчас у нас современная техника, которая разработана уже в независимой Украине, а не в советские времена, и поэтому у врага нет никаких шансов прослушать информацию, которая передается средствами специальной связи, — отметил Александр Чуваев, начальник 2-го Территориального узла правительственного связи Госспецсвязи.

Стоит отметить, что в апреле 2014 первыми отправились на передовую именно харьковские связисты. Тогда это была единственная военная часть Госспецсвязи, сформированная на востоке страны.

По словам Петра Баранова, тогда через два с половиной часа развернули узел в Изюме, а во время самых ожесточенных боев спецтелефон не умолкал.

Точное количество узлов связи, которые находятся в зоне проведения ООС, их расположение и задачи военные держат в секрете. Если один из пунктов будет уничтожен, координация будет происходить с другой и связь не прервется.

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