В Днепре ураган свалил дерево на остановку – есть пострадавшие

Ураган прошелся по Украине. 6 контрольно-пропускных пунктов на украинско-молдавской границе временно приостановили работу из-за ливня с градом и сильного ветра. Произошло отключение электроэнергии.

Также непогода наделала беды на Винниччине. Здесь более 90 сел и городков – без света. Поломаны деревья, провода, на некоторых домах сорвало шифер. Спасатели области с шести часов вечера ликвидируют последствия бури.

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Также от урагана пострадал Днепр. Ночью огромное дерево упало на остановку общественного транспорта – пострадали 2 человека, один госпитализирован в городскую больницу. Всего шквальный ветер повалил сотни деревьев. 95 населенных пунктов по области остались без электроснабжения. Деревья и поваленные ветки повредили и десятки автомобилей и зданий – в частности крыши в частном секторе. Частично были парализованы трамвайные и троллейбусные маршруты.

На Николаевщине ураган с корнем вырывал деревья, повредил крыши. На детской площадке в Первомайске ураган сорвал навес вместе с опорой. В Казанке обрушилась башня мобильной связи.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как на Прикарпатье непогода разрушила переправу и отрезала от мира Шепот.

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