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Факты / Видео / Украина / Общество

В Днепре инклюзивный театр адаптирует детей к социальной жизни

Уникальный инклюзивный театр в Днепре уже не может вместить всех желающих заниматься. Там действительно делают большое дело — детей адаптируют к активной социальной жизни, развивают таланты и лидерские способности. Воспитанники — лауреаты многих фестивалей.

Кроме игры на сцене, которая помогает раскрыть актера эмоционально, здесь подростков учат петь, совершенствуют произношение, много работают над пластикой тела.

Смотрите: Чему учат в школе для подростков с комплексным нарушением развития

Живое общение и социализация — это еще один важный плюс от работы такого театра. Одновременно на сцене может заниматься до 30 актеров.

Творческая среда и комплексный подход делают свое дело — подростки становятся более уверенными. Прогресс виден уже через несколько месяцев.

Несмотря на карантин, желающих заниматься в таком театре, хватает. Здесь малокомплектные группы, и чтобы заниматься — достаточно лишь желания ребенка. Обучение бесплатное, родители оплачивают только аренду помещения.

Уже вскоре театр переедет в новое здание. Но ограничиваться только спектаклями здесь не собираются, потому что театр станет центром инклюзивного творчества. Детей будут обучать хореографии, изобразительному искусству, музыке и хенд-мейду.

Тренировка для детей с особенностями развития

В Киеве провели тренировку для детей с особенностями развития на площадке Гимназии А+. Мероприятие проходило в рамках социальных проектов Да, я могу и Давай, играй!

Накануне матча против Десны событие посетил защитник ФК Шахтер, игрок национальной сборной Украины Сергей Кривцов. Он провел тренировку по футболу для детей, вручил подарки, сфотографировался со всеми желающими и раздал автографы.

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