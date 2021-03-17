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В Днепре взорвали отделение Ощадбанка

Мощный взрыв прогремел ночью в центре Днепра. Рвануло на проспекте Александра Поля рядом с отделением Ощадбанка.

Неизвестное устройство сдетонировало на входе в помещение.

Взрывная волна выбила стекла, повреждены потолок и стены. И злоумышленники забрали из банкомата деньги.

Сколько именно — в полиции не разглашают. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и разыскивают причастных к взрыву лиц.

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Взрыв на улице в Боярке

16 марта на одной из улиц города Боярка произошел взрыв, в результате которого образовалась воронка. Предварительно — пострадавших нет.

В то же время в результате взрыва повреждены трансформатор, линии электропередач, четыре автомобиля, окна и заборы пяти ближайших домов.

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