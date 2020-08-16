В Днепре планируют очистить город от стихийной торговли

В Днепре начали активно брать под контроль стихийную торговлю. Сотни протоколов и тысячи гривен штрафа – именно это ждет горе-продавцов, которые заполонили улицы.

Продают все что только можно из самодельных прилавков. О санитарии во время пандемии коронавируса здесь вообще речи нет.

Поэтому ежедневно инспектора проверяют районы города и фиксируют десятки нарушений. Сначала предупреждают, а в случае повторного нарушения составляют админпротокол вместе с полицией.

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Первое нарушение 340 гривен, повторное в 1340 грн. Но решение о штрафе принимает административная комиссия при городском совете.

Системная борьба с нелегальной торговлей в Днепре продолжается уже второй год. За это время от уличных продавцов освободили центральные районы города, на очереди – спальные и отдаленные.

Только с начала года инспекторы составили более 800 протоколов. В планах полностью очистить город от стихийной торговли.

Также с первого сентября дети пойдут в школу. Поэтому, родители сейчас активно готовятся и ищут форму, обувь, школьные принадлежности, книги. В Украине открываются школьные ярмарки.

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