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В Днепре возле Каневской ГЭС массовый мор рыбы

В Черкасской области массовый мор рыбы.

Днепр вблизи Каневской ГЭС покрыт мертвыми тушками и везде неудержимый запах. В среду на водохранилище работала комиссия экологов и рыбоохранного патруля, чтобы выяснить причины бедствия.

Обследовали 11 километров водной глади в Киевской области. За ночь часть мертвой рыбы снесла течение, много опустилось на дно, утром местные убирали ее с берега и закапывали.

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По предварительным данным, ущерб оценивается в 250 тыс. грн. Комиссия установила, что мертвую рыбу принесло течением из Киевщины.

Уровень кислорода приборы показали даже выше нормы. Поэтому от чего погибла рыба , через несколько дней расскажут результаты лабораторных исследований.

К слову, зеленое море в Одессе: чем опасно и когда можно купаться.

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