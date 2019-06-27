В Днепре возле Каневской ГЭС массовый мор рыбы
В Черкасской области массовый мор рыбы.
Днепр вблизи Каневской ГЭС покрыт мертвыми тушками и везде неудержимый запах. В среду на водохранилище работала комиссия экологов и рыбоохранного патруля, чтобы выяснить причины бедствия.
Обследовали 11 километров водной глади в Киевской области. За ночь часть мертвой рыбы снесла течение, много опустилось на дно, утром местные убирали ее с берега и закапывали.
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По предварительным данным, ущерб оценивается в 250 тыс. грн. Комиссия установила, что мертвую рыбу принесло течением из Киевщины.
Уровень кислорода приборы показали даже выше нормы. Поэтому от чего погибла рыба , через несколько дней расскажут результаты лабораторных исследований.
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