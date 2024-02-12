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Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт

В Днепре взрывы! Оккупанты атакуют город Шахедами | Новости Факты ICTV за 12.02.2024

— Атака Шахедами на Днепр 12.02.2024: в городе слышны взрывы.

— Владимир Зеленский провел первое заседание ставки с участием новых военных командующих.

— Оккупанты активно атакуют позиции ВСУ на Лиманском направлении.

— Немецкая полиция сообщила о задержании преступников, подозреваемых в убийстве украинского баскетболиста.

— Позиции Франции и Польши очень похожи, особенно в контексте войны России в Украине — Туск.

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