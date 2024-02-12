Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
В Днепре взрывы! Оккупанты атакуют город Шахедами | Новости Факты ICTV за 12.02.2024
— Атака Шахедами на Днепр 12.02.2024: в городе слышны взрывы.
— Владимир Зеленский провел первое заседание ставки с участием новых военных командующих.
— Оккупанты активно атакуют позиции ВСУ на Лиманском направлении.
— Немецкая полиция сообщила о задержании преступников, подозреваемых в убийстве украинского баскетболиста.
— Позиции Франции и Польши очень похожи, особенно в контексте войны России в Украине — Туск.
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