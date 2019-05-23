В Днепре выявили нелегального провайдера, транслировавшего каналы StarLightMedia

В Днепре правоохранители провели масштабную операцию против провайдера, который незаконно ретранслировал телеканалы – таким образом нарушал права интеллектуальной собственности. Сеть работала чуть ли не по всему городу, а это тысячи абонентов. Убытков для всего рынка на миллионы гривен.

– Провайдер получал денежные средства и не передавал деньги производителю контента. То есть, грубо говоря, магазин получал деньги за булочки, но семьи, производившей эти булочки, деньги не поступали, – отметил коммерческий директор дивизиона Digital&PayTV StarLightMedia Николай Фаенгольд.

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Провайдер ретранслировал телепродукции двух медиа групп: StarLightMedia и 1+1, но не платил, задолжав огромные суммы. Поэтому группа StarLightMedia в прошлом году разорвала с ним контракт. Однако компания и дальше передавала сигнал, наживаясь на чужом труде. Ведь каждая телепрограмма – это огромные затраты на съемки и подготовку к эфиру.

– У нас достаточно много различных способов борьбы с пиратством, практически все их мы используем, но бывают такие случаи, когда владелец компании не очень готов сотрудничать, тогда у нас остается уже последний шанс – подача заявления в киберполицию, – отметил руководитель Центра мониторинга контента дивизиона Digital&PayTV StarLightMedia Дмитрий Левин.

Обыски прошли сразу в нескольких местах, правоохранители изъяли технику и документацию. Фигурантам дела готовятся сообщить о подозрении.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как StarLight Media борется с пиратством.

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