В Днепре задержали водителя Jaguar, который протянул патрульного по асфальту

Протянул патрульного по асфальту за своей машиной и скрылся. В Днепре накануне ночью полицейские остановили водителя Jaguar за нарушение правил дорожного движения.

Во время разговора человек внезапно тронулся с места. Патрульный в этот момент держался за дверь легковушки, он получил многочисленные ушибы.

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Злоумышленник пытался убежать, но его поймали, открытое уголовное производство. 37-летнего водителя могут посадить до трех лет.

Напомним, В Днепре под припаркованным авто провалился асфальт.

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