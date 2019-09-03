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Факты / Видео / Украина

В ДТП погиб украинский кобзарь Василий Жданкин

В ДТП погиб легендарный украинский кобзарь Василий Жданкин.

Трагедия произошла накануне вечером на Тернопольщине. Бард возвращался домой на скутере и его насмерть сбила машина.

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Василий Жданкин – популярный на весь мир кобзарь и бандурист, известный своим уникальным голосом. Осенью 1989 года на финальном концерте фестиваля Червона Рута, где завоевал гран-при, он впервые публично исполнил гимн Ще не вмерла Україна.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что французский пилот Юбер погиб во время гонки Формулы-2.

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