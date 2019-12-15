Во Франции профсоюзы пригрозили массовыми протестами на рождественские праздники

Французские профсоюзы пригрозили массовыми протестами на рождественские праздники. Акции против пенсионной реформы продолжаются 11 день подряд. Правительство на уступки не идет.

Премьер заверил, что увеличение пенсионного возраста до 64 лет состоится не ранее 2027. А введение единой универсальной системы сделает выплаты прозрачными и поможет преодолеть дефицит пенсионного бюджета.

Но это не убедило работников. Акции продолжили. На железной дороге курсирует только один из четырех скоростных поездов. Большинство линий метро Парижа полностью закрыты.

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Местные штурмуют автобусы на остановках. Но, несмотря на неудобства, большинство французов поддерживает протесты. Уже в этот вторник профсоюзы объявили общенациональную забастовку.

Напомним, 5 декабря во Франции началась масштабная забастовка, участники которой разбили окна в нескольких зданиях и вступали в потасовки с полицейскими.

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