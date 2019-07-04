Во Франции запретили бить детей
Наказание детей отныне официально под запретом во Франции. Парламент поддержал соответствующий законопроект.
Франция стала 56 страной в мире, где родителям грозит уголовная ответственность за пощечины и порки, которые они устраивают детям. Запрещено также унижение и издевательство.
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Уже к сентябрю планируют разработать конкретное наказание. Предупреждение разместят на первой странице медицинской книжки, которую выдают после рождения ребенка.
По статистике, более половины родителей Франции бьют детей, которым еще не исполнилось и двух лет. Авторы закона отметили: насилие над детьми приводит к их низкой самооценке, а впоследствии и к ухудшению поведения в обществе.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что глотают дети, чем это опасно и как оказать помощь.