Во Франции запретили бить детей

Наказание детей отныне официально под запретом во Франции. Парламент поддержал соответствующий законопроект.

Франция стала 56 страной в мире, где родителям грозит уголовная ответственность за пощечины и порки, которые они устраивают детям. Запрещено также унижение и издевательство.

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Уже к сентябрю планируют разработать конкретное наказание. Предупреждение разместят на первой странице медицинской книжки, которую выдают после рождения ребенка.

По статистике, более половины родителей Франции бьют детей, которым еще не исполнилось и двух лет. Авторы закона отметили: насилие над детьми приводит к их низкой самооценке, а впоследствии и к ухудшению поведения в обществе.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что глотают дети, чем это опасно и как оказать помощь.

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