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Во Франции растет число больных коронавирусом

Антирекорд во Франции. За сутки умерли более 1400 человек. В общем жертв более 10 тыс. Больных уже более 110 тыс.

Эксперты говорят, что до пика эпидемии Франции еще далеко, и это несмотря на строгие меры карантина, которые становятся более жесткими каждый день. Например, в Париже уже запрещено даже выходить на пробежку, и говорят, что скоро это распространится на другие города.

В магазин советуют выходить максимум раз в 3 дня, а лучше — раз в неделю и по одному. В случае нарушений правил — штраф 135 евро, если штраф выписывают второй — 200 евро, а дальше — до 6 месяцев заключения. Подробности во включении журналистки Радио Свобода Евгении Руденко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что во Франции ввели спецразрешения для въезда в страну.

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