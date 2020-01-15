В Голубовке по жилым домам летят вражеские мины и снаряды
Не утихают обстрелы на передовой – 14 января боевики 10 раз открывали огонь. Ранены двое армейцев.
В городе Голубовка просто по жилым домам летят мины и снаряды.
Слезы, боль и отчаяние местных транслируют все сепаратистские телеканалы. Российское телевидение, цитируя боевиков, утверждает, что оккупированную Голубовку вроде обстреляли украинские военные.
Подробнее – в сюжете Владимира Михайлова.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что враг стреляет из вооружения времен Сталина.
2020-01-15
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