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Факты / Видео / Украина

В Голубовке по жилым домам летят вражеские мины и снаряды

Не утихают обстрелы на передовой – 14 января боевики 10 раз открывали огонь. Ранены двое армейцев.

В городе Голубовка просто по жилым домам летят мины и снаряды.

Слезы, боль и отчаяние местных транслируют все сепаратистские телеканалы. Российское телевидение, цитируя боевиков, утверждает, что оккупированную Голубовку вроде обстреляли украинские военные.

Подробнее – в сюжете Владимира Михайлова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что враг стреляет из вооружения времен Сталина.

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