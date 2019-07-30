В Гонконге новая волна протестов – причины

В Гонконге новая волна протестов. Сотни людей пришли к полицейской станции, где держат задержанных митингующих.

На видео видно, как протестующие окружили милиционера, он заряжает ружье и направляет его на людей.

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Только после этого митингующие уходят. Напомним, уже несколько месяцев сотни тысяч жителей Гонконга выходят на массовые демонстрации. Люди против закона, который позволяет выдавать правонарушителей по запросу китайских властей.

По данным организаторов, в акциях принимали участие более миллиона человек. Власти пока приостановили рассмотрение законопроекта.

К слову, в Гонконге отказались от рассмотрения законопроекта об экстрадиции, из-за которого начались протесты.

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