В горшках или срубленные на лесной плантации: какую елку на Новый год выбрать

В Украине стартует сезон покупок новогодних елок. Некоторые отдают предпочтение живым новогодним красавицам, кому-то больше нравится искусственные.

А вот в селе Гаразджи Волынской области для покупателей готовят елки в горшках с закрытой корневой системой, которые становятся все более популярными.

Их преимущество в том, что после праздников деревья не выбрасывают, а высаживают во дворе даже зимой. Они здесь есть разной высоты и на любой кошелек.

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Срубленная на лесной плантации елка — традиционный и дешевый вариант. В Волынской области таких новогодних участков почти 300 га.

Спросом пользуются и сосны, ведь стоят значительно дешевле, чем ели. Цены в лесных хозяйствах на срубленные деревца стартуют от сотни гривен, в зависимости от высоты. И это гораздо дешевле, чем воровать деревья в лесу, за что можно получить штраф.

После 10 декабря в Украине откроются елочные базары при государственных лесохозяйственных предприятиях. Цены на новогодние елки можно посмотреть в нашем материале.