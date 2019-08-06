Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Происшествия

В Харькове участковый избил онкобольного пенсионера – тот вступился за женщину-инвалида

Вместо защитить – участковый избил пенсионера.

В Харькове женщина-инвалид попросила уступить место в трамвае молодого человека, а в ответ услышала нецензурную брань. За Жену вступился человек, а в ответ получил в лицо. Но когда выяснилось, что этот молодой человек их участковый инспектор, в районе разгорелся настоящий скандал.

В тот день 68-летний Сергей Слинько с женой возвращались домой с онко-диспансера, оба там на учете, мужчина месяц назад перенес операцию.

Читайте: В киевском хостеле мужчина изнасиловал туристку

Все произошло неподалеку от их дома. Трамвай был переполнен, на месте с пометкой для инвалидов сидел молодой человек, женщина попросила уступить место, в ответ получила мат.

Началась драка, но мужчин быстро разняли, но позже молодой человек ударил своей головой в лоб пенсионеру. Трамвай остановился, обидчик скрылся.

Пенсионера после инцидента забрала скорая, в нейрохирургии он провел четыре дня, ему наложили швы.

23-летний Вадим участковым работает 2 года. От работы, как заверили в райотделе, его временно отстранили.

Пострадавший пенсионер написал заявление в Слободской райотдел полиции, именно здесь работает его обидчик. Дело возбудили по статье легкие телесные повреждения. Но вести ее будет уже ГБР, сам участковый так же написал встречное заявление.

Напомним, в Житомирской области в результате столкновения легковушки и микроавтобуса два человека погибли.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Под Киевом таксист приковал пассажира цепью в подвале из-за неоплаченной поездки
В Харькове на окружной дороге грузовик слетел с моста
Бейсболисты MLB устроили массовое побоище во время матча
300 силовиков подавили бунт заключенных в колонии – учения в Днепропетровской области
На улицах Киева появились кнопки экстренной связи с полицией (АДРЕСА)
В Одессе перед матчем Динамо-Шахтер задержали 12 болельщиков
Поврежденные кусты и выломанные лавки: массовые акты вандализма в Харькове
В Киеве мужчина с ножом напал на посетителей кафе, есть пострадавший

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка