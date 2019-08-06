В Харькове участковый избил онкобольного пенсионера – тот вступился за женщину-инвалида

Вместо защитить – участковый избил пенсионера.

В Харькове женщина-инвалид попросила уступить место в трамвае молодого человека, а в ответ услышала нецензурную брань. За Жену вступился человек, а в ответ получил в лицо. Но когда выяснилось, что этот молодой человек их участковый инспектор, в районе разгорелся настоящий скандал.

В тот день 68-летний Сергей Слинько с женой возвращались домой с онко-диспансера, оба там на учете, мужчина месяц назад перенес операцию.

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Все произошло неподалеку от их дома. Трамвай был переполнен, на месте с пометкой для инвалидов сидел молодой человек, женщина попросила уступить место, в ответ получила мат.

Началась драка, но мужчин быстро разняли, но позже молодой человек ударил своей головой в лоб пенсионеру. Трамвай остановился, обидчик скрылся.

Пенсионера после инцидента забрала скорая, в нейрохирургии он провел четыре дня, ему наложили швы.

23-летний Вадим участковым работает 2 года. От работы, как заверили в райотделе, его временно отстранили.

Пострадавший пенсионер написал заявление в Слободской райотдел полиции, именно здесь работает его обидчик. Дело возбудили по статье легкие телесные повреждения. Но вести ее будет уже ГБР, сам участковый так же написал встречное заявление.

Напомним, в Житомирской области в результате столкновения легковушки и микроавтобуса два человека погибли.

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