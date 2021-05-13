На Харьковщине в реку более 10 лет сливают нечистоты из исправительной колонии
В Харькове жители нескольких сел пикетировали пенитенциарную службу с требованием прекратить сливать в реку нечистоты.
В течение десяти лет Темновская исправительная колония сбрасывает в реку Уды десятки тысяч кубов нечистот — это канализация и отходы производства с измельченным пластиком, но ни власть, ни правоохранительные органы не могут или не хотят ничего с этим поделать.
Местные жители говорят, что в реке уже нельзя ни купаться, ни рыбачить.
Активист Александр Богданис утверждает, что это настоящая экологическая беда, так как кроме канализации, колония сбрасывает в реку измельченный пластик — отходы производства.
К пикетчикам никто из пенитенциариев так и не вышел, а колония продолжает сбрасывать в реку нечистоты, так как там сломался очистной коллектор много лет назад.
В пенитенциарной службе объясняют — коллектор расположен за пределами колонии, поэтому и ремонтировать его должна община.
Ни местная община, ни коммунальщики, на чьем балансе коллектор, ремонтировать его за свои деньги не хотят.
Это дорого, а пользуется им только колония. Пытались передать им на содержание, чтобы сами обслуживали очистительную систему, но тюремщики отказываются, уверяет руководитель коммунального предприятия.
Полиция и прокуратура открыли два уголовных производства — из-за загрязнения реки колонией, а также хищения денег должностными лицами поселкового совета при ремонте коллектора.
Однако никакого подозрения правоохранители до сих пор не объявили.
Загрязненные реки — проблема для всей Украины. В феврале 2021 в Днепре, Днестре и Дону нашли десятки загрязнителей, в частности пестициды, лекарства, а также тяжелые металлы.