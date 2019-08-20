В Харькове двое суток ищут зебру, сбежавшую из экопарка
В Харькове двое суток ищут зебру. Жеребец сбежал из экопарка, когда его переводили из одного вольера в другой.
По следам животные идут два десятка работников экопарка.
Вычислить беглеца пытаются с квадрокоптера или с помощью тепловизора. Однажды это почти удалось, но ночью у зебр обостряется слух, и жеребец снова убежал.
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2019-08-20
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