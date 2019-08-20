В Харькове двое суток ищут зебру, сбежавшую из экопарка

В Харькове двое суток ищут зебру. Жеребец сбежал из экопарка, когда его переводили из одного вольера в другой.

По следам животные идут два десятка работников экопарка.

Вычислить беглеца пытаются с квадрокоптера или с помощью тепловизора. Однажды это почти удалось, но ночью у зебр обостряется слух, и жеребец снова убежал.

Смотрите: В Германии мужчина попал в тюрьму в первый день на свободе – из-за шампанского

Полосатая лошадь по кличке Джуманджи вместе с самкой прожил в зоопарке всего несколько месяцев. Почему убежал – не понятно.

К слову, в США пассажир самолета из Нью-Йорка в Солт-Лейк-Сити оказался единственным на борту.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.