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В Харькове двое суток ищут зебру, сбежавшую из экопарка

В Харькове двое суток ищут зебру. Жеребец сбежал из экопарка, когда его переводили из одного вольера в другой.

По следам животные идут два десятка работников экопарка.

Вычислить беглеца пытаются с квадрокоптера или с помощью тепловизора. Однажды это почти удалось, но ночью у зебр обостряется слух, и жеребец снова убежал.

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Полосатая лошадь по кличке Джуманджи вместе с самкой прожил в зоопарке всего несколько месяцев. Почему убежал – не понятно.

К слову, в США пассажир самолета из Нью-Йорка в Солт-Лейк-Сити оказался единственным на борту.

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