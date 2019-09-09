В Харькове переселенцы вышли на пикет: боятся, что будут зимовать на улице

В Харькове переселенцы из оккупированных территорий устроили пикет в модульном городке. Соглашение с коммунальщиками на проживание в домиках закончилось в августе и его не продлили. Люди боятся, что зимовать придется на улице.

К тому же, под видом проверок электричества и проведения дезинфекции, руководство города требует переселяться в менее обустроенные другие комнаты. При этом, чиновники категоричны – срок эксплуатации обжитых комнат закончился еще два года назад, жить в них – опасно. Говорить о разрешении можно только после проверок пожарных и санстанции. Эти проверки должны начаться с сегодняшнего дня, и чтобы провести техническое обследование жилья – помещение почему-то надо освободить.

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Куда податься – понятия не имеют, ведь общежитие в Дергачах еще не готово к эксплуатации, а в интернат принимают также далеко не всех. В департаменте социальной защиты Харьковского горсовета заверили – людей выгонять силой пока не будут, руководство модульного городка не исключает, что людям позволят перезимовать здесь в последний раз.

Из 260 жителей города – 90% льготники. Только 4 семьи из всех нашли себе отдельное жилье, а один человек согласился жить в интернате. Остальные – утром устроили в модульном городке пикет с требованием продлить соглашение на проживание в городе хотя бы до весны.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как гранты помогают переселенцам восстановить бизнес.

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