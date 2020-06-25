В Харькове после демарша медиков диспансера, Covid-19 будут лечить волонтеры

После демарша врачей харьковского облдиспансера радиозащиты искать медиков пришлось по всему региону. Больные коронавирусом остались фактически один на один с болезнью.

После столкновений под диспансером, когда чернобыльцы не пускали скорые с больными на Covid-19, в реанимации не оставалось ни одного анестезиолога. Испугались и уволились даже те, кто до этого дал согласие медсестры, санитарки.

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Как и в 2014 году вся надежда на добровольцев — волонтеры бросили клич в соцсетях и такой реакции не ожидали даже они. На помощь вызвались прийти те, кто годами не работал по специальности или же интерны вузов.

Чернобыльцы, которых здесь лечили, и медики диспансера заявили, что это их больница, и отказались работать. Местные жители не пропускали скорые с пациентами на территорию больницы, полицейские попытались их оттеснить, произошли столкновения.

В результате столкновений с митингующими пострадали двое полицейских. У одного из них закрытая черепно-мозговая травму и сотрясение головного мозга, у другого — ушиб голени. Оба госпитализированы.

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