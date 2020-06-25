Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

В Харькове после демарша медиков диспансера, Covid-19 будут лечить волонтеры

После демарша врачей харьковского облдиспансера радиозащиты искать медиков пришлось по всему региону. Больные коронавирусом остались фактически один на один с болезнью.

После столкновений под диспансером, когда чернобыльцы не пускали скорые с больными на Covid-19, в реанимации не оставалось ни одного анестезиолога. Испугались и уволились даже те, кто до этого дал согласие медсестры, санитарки.

Читайте: Новый антирекорд в Украине: коронавирусом инфицированы еще 994 человека

Как и в 2014 году вся надежда на добровольцев — волонтеры бросили клич в соцсетях и такой реакции не ожидали даже они. На помощь вызвались прийти те, кто годами не работал по специальности или же интерны вузов.

Чернобыльцы, которых здесь лечили, и медики диспансера заявили, что это их больница, и отказались работать. Местные жители не пропускали скорые с пациентами на территорию больницы, полицейские попытались их оттеснить, произошли столкновения.

В результате столкновений с митингующими пострадали двое полицейских. У одного из них закрытая черепно-мозговая травму и сотрясение головного мозга, у другого — ушиб голени. Оба госпитализированы.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Украинский баскетболист, выступающий в НБА, заболел коронавирусом
Украинский баскетболист, выступающий в НБА, заболел коронавирусом
Антирекорд суточного прироста Covid-19 в Одесской области: 95 новых случаев
Антирекорд суточного прироста Covid-19 в Одесской области: 95 новых случаев
Дексаметазон внесли в протокол лечения Covid-19 — Степанов
Дексаметазон внесли в протокол лечения Covid-19 — Степанов
Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)
Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)
Вирус не отступает: в Киеве 81 новый случай Covid-19
Вирус не отступает: в Киеве 81 новый случай Covid-19
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Новый антирекорд в Украине: коронавирусом инфицированы еще 994 человека
Новый антирекорд в Украине: коронавирусом инфицированы еще 994 человека
Как правильно использовать антисептик: советы инфекциониста
Как правильно использовать антисептик: советы инфекциониста

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка