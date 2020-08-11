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В Харькове разработали специальные шлемы для врачей

Паприка для медиков, это не сладкий перец. Так назвали защитные шлемы, которые разработали харьковские инженеры. Это респиратор с принудительным проветриванием. Разработка, говорят харьковские инженеры, настолько проста, что производить такие шлемы смогут в любой мастерской. Уже на следующей неделе харьковчане выложат свои чертежи в открытый доступ, и передали первые 30 шлемов тамошним больницам.

Шлем состоит из белого полиэтиленового капюшона и фильтр-элемента, который врач цепляет на пояс. Тестировали на манекене, всего было 5 прототипов. После манекена тестировали уже настоящие врачи.

Кислород внутрь подается благодаря шлангу и устройству под давлением, поэтому создается эффект легкого ветерка. Заряда хватит на 8 часов.

На революцию в мире науки ребята не претендуют, главной целью было придумать максимально простое производство и из привычных материалов.

На очереди следующая партия шлемов, 120 штук, которые поедут к врачам Сум, Полтавы, Ивано-Франковска, Черновцов, Львова и Северодонецка.

Харьковские инженеры также представили другой специальный защитный шлем. На производстве который стоит более тысячи долларов. Аналог в десять раз дешевле, а детали можно купить в обычном строительном магазине.

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