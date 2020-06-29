В Харькове судят полицейскую, которая сбила мужчину на пешеходном переходе

В Октябрьском суде Харькова начали судить 43-летнюю сотрудницу полиции, которая больше года назад сбила на пешеходном переходе мужчину. За несколько дней пострадавший скончался в больнице.

Считает ли себя виновной, водитель говорить не хочет. Отказался говорить и ее адвокат. Родственники погибшего уверены, что виновная в аварии не планировала сидеть за решеткой.

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Погибший — 65-летний Анатолий Чумак. В тот злополучный 8 марта он как раз шел к цветочному магазину по подарок для жены.

Адвокат подозреваемого заявил, что ДТП — случайность, водитель потеряла сознание. Но родственники пострадавшего разыскали видео, которое стало первым доказательством по делу. На нем видно, как пешеход движется на зеленый, а после столкновения водитель сразу вышла из машины.

В официальных сообщениях полиции женщина была безработной, пострадавшие же установили, что это — Людмила Головина, которая является руководителем одного из отделов управления полиции области. И именно ее связи помогают замести следы.

Теперь, когда родственники погибшего собрали все доказательства и сами разыскали даже свидетелей, в прокуратуре говорят, что сомнений в виновности водителя нет, ей грозит тюрьма.

В Харькове после семейной ссоры мужчина выбросил жену со второго этажа жилого дома. Женщины, которые сидели у подъезда сразу же бросились помогать жертве домашнего насилия, но душегубец и не думал успокаиваться — он вышел на балкон и начал кричать на людей.

После падения 31-летняя Татьяна была еще в сознании и попросила соседей позаботиться про ее 14-летнюю дочь. После адских семейных разборок, квартира теперь похожа на поле битвы. Вещи разбросаны, сорваны шторы, некоторые мебель разбросаны по квартире.