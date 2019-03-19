В Харькове ветеран АТО три года добивается права на бесплатный проезд

В Харькове ветеран АТО уже три года пытается добиться законного права на бесплатный проезд.

Каждый раз кассир автовокзала предлагает ему заплатить за билет домой, а это 150 гривен, потому что перевозчик на весь автобус позволил продать только один льготный билет. Прошел несколько судов и в конце обратился в Европейский суд по правам человека, поскольку в Украине устал искать правды.

Андрей написал заявление в полицию с требованием разобраться с работниками автостанции. Это унижение, говорит, бесплатный проезд заслужил ценой собственного здоровья.

Но неожиданное решение наивысшей инстанции – Верховного суда – удивило. Автостанция ни при чем, ветеран АТО должен судиться с перевозчиками.

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Перевозчиков в Украине тысячи, говорят юристы, а предусмотренное законом наказание смехотворное – 136 гривен.

Ранее Факты ICTV писали, как ветеран АТО создает уникальные куклы.

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