В Харькове от ранений скончался командир 128-й ОМБР Коростелев

В харьковском госпитале умер командир 128-й горно-штурмовой бригады Евгений Коростелев.

В прошлую среду офицер подорвался на взрывчатке в Донецкой области под Волновахой во время обхода позиций. Ему оторвало ноги.

Почти неделю врачи боролись за жизнь военного. Информацию о смерти командира Фактам ICTV подтвердили в пресс-службе Минобороны.

Напомним, что ранее стало известно, что на Донбассе незаконные вооруженные формирования Российской Федерации минируют территории вблизи линии разграничения, в частности так называемую серую зону.

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