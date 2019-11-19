В Харькове от ранений скончался командир 128-й ОМБР Коростелев
В харьковском госпитале умер командир 128-й горно-штурмовой бригады Евгений Коростелев.
В прошлую среду офицер подорвался на взрывчатке в Донецкой области под Волновахой во время обхода позиций. Ему оторвало ноги.
Почти неделю врачи боролись за жизнь военного. Информацию о смерти командира Фактам ICTV подтвердили в пресс-службе Минобороны.
Напомним, что ранее стало известно, что на Донбассе незаконные вооруженные формирования Российской Федерации минируют территории вблизи линии разграничения, в частности так называемую серую зону.
2019-11-19
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