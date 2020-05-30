В Харькове разоблачили трех оборотней в погонах: правоохранители скрыли тяжкие преступления

В Харькове в течение мая прокуратура разоблачила трех полицейских, которые не расследовали резонансные преступления, а наоборот — сами стали причастными к криминалу. Речь идет о двух громких убийствах, в обоих случаях разоблачить оборотней в погонах помогла случайность.

В феврале двое нелюдей за телефон убили молодую женщину. Тело спрятали в коллекторе и сожгли. Правоохранители быстро вышли на убийц. Во время допроса подозреваемые раскрыли еще одну страшную тайну — семь лет назад убили еще одного человека.

Об убийстве семилетней давности следователь знал, поскольку имел заключение судебно-медицинской экспертизы, что смерть была насильственной. Но тот убийцу не искал, дело закрыл, а в заключении написал, что человек умер естественно. Прокурор предполагает, что полицейский хотел избавиться так называемого глухаря — нераскрытого преступления, которое портит статистику МВД.

А почти год назад Украину всколыхнуло еще одно убийство — 17-летний парень, чтобы отомстить за оскорбление, убил женщину, еще и хвастался этим перед друзьями. Полиция за сутки нашла тело, вышла на убийцу, но родителям жертвы сообщили об этом только через две недели, все это время те отчаянно искали дочь.

Правоохранители хотели перевести преступление на другого парня и фальсифицировали доказательства — об этом говорит мать убитой девушки. Потому что отец злоумышленника вроде бы щедро вознаградил полицейских, уверяет женщина. Подробнее в сюжете Татьяны Доцяк.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков записал видеообращение в связи со стрельбой в Броварах, которая произошла утром 29 мая.

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