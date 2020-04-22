В Харькове собрали шлем от Covid-19 для врачей, прототип которого стоит $ 1 тыс.

Защитить врачей от коронавируса и помочь им в борьбе с недугом. Сейчас это одна из главных проблем, которой занимаются украинские волонтеры. Поставляют в больницы одежду и маски, обеспечивают едой и медикаментами. А еще разрабатывают собственную защиту от вирусов.

Так харьковские инженеры представили специальный защитный шлем. На производстве такой стоит более тысячи долларов. Аналог в десять раз дешевле, а детали можно купить в обычном строительном магазине.

Заряда аккумуляторов хватает на 8-12 часов непрерывной работы. Шлем не герметичен, но это не влияет на защиту, уверяют разработчики.

После всех согласований подробный проект изготовления шлема выложат в интернет на некоммерческой платформе Yak. Today, чтобы изготавливать их могли все украинские волонтеры.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Украине начали использовать маски для дайвинга для спасения больных Covid-19.

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