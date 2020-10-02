В Хмельницком люди жалуются на платные ПЦР-тесты, которые должны быть бесплатными

Больных с пневмонией и высокой температурой отправляют лечиться домой. Множество жалоб на работу семейных врачей обнародуют в Хмельницком.

Люди лично жаловались министру здравоохранения на чрезвычайно высокие цены, которые берут за анализы, не вовремя оказанную помощь и главное, платные ПЦР-тесты тогда, как семейный врач мгновенно должен направить бригаду, чтобы человеку с подозрением на Covid сделали бесплатное тестирование.

У Ольги Нижник муж уже неделю с пневмонией и высокой температурой на самолечении. Семейный врач отправил больного домой. И за все это время ему не сделали даже теста на Covid.

Не вовремя проведенные тесты — это грубое нарушение протокола лечения со стороны семейных врачей, предупреждает министр здравоохранения Максим Степанов.

Он инспектирует область по предоставлению экстренной медицинской помощи и лечения ковидных больных. И с пациентов, заболевших Covid -19, ни одно медучреждение не должно брать ни копейки на лечение — потому что государство полностью оплачивает все расходы.

О нарушении протокола лечения министр призывает сообщать на горячую линию (0 800 505 201 ), как и про недоплаты медикам. И обещает с очередной волной реформирования системы здравоохранения все будут получать больше. В частности, работники экстренной и неотложной помощи.

Статистика коронавируса на 2 октября

По состоянию на 2 октября в Украине зафиксировали 217 661 случай коронавируса. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 4 633 человек. Это новый антирекорд в стране.

За прошедшие сутки 68 человек умерли от осложнений Covid-19. В общем уже известно о 4 261 жертве коронавируса.

В то же время 2 193 человека выздоровели за сутки. За время эпидемии болезнь победили 96 591 человек.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 116 809 человек, что на 2 372 больше, чем днем ранее.

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