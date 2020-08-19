Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Происшествия

В Хмельницком под новостройкой провалился грунт. Людей эвакуировали

Чрезвычайная ситуация в Хмельницком. Под новой многоэтажкой обвалился грунт, провал образовался около 4.00.

Трещины пошли к фундаменту высотки. К счастью, никто не пострадал, людей эвакуировали. Специальная комиссия сейчас выясняет причины.

Читайте: ДТП под Киевом: автобус влетел в магазин, продавец чудом выжила

Вероятно оползень спровоцировал котлован, который вырыли под строительство очередного дома. В новостройке проживают 150 человек.

Оползень в Коблево

Вблизи курорта Коблево обвалился берег, пострадавших нет. Оползень охватил более 500 метров побережья.

На плато много трещин, поэтому угроза разрушения подбирается к дороге между селами Морское и Коблево. Участок расположен в пустынной местности, в километре от пансионатов и баз отдыха

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

ДТП под Киевом: автобус влетел в магазин, продавец чудом выжила
ДТП под Киевом: автобус влетел в магазин, продавец чудом выжила
В Железном Порту мужчина сломал позвоночник на водном аттракционе
В Железном Порту мужчина сломал позвоночник на водном аттракционе
Задушил ее же ремнем за отказ в сексе: в Яготине подросток убил 12-летнюю девочку
Задушил ее же ремнем за отказ в сексе: в Яготине подросток убил 12-летнюю девочку
Семейный скандал “под градусом” — новые подробности жестокого избиения женщины в Днепре
Семейный скандал “под градусом” — новые подробности жестокого избиения женщины в Днепре
BMW за 8 грн: в Бердичеве провели “тендер” на закупку двух пакетов
BMW за 8 грн: в Бердичеве провели “тендер” на закупку двух пакетов
Связали проволокой и пытали: в Ровенской области ограбили мужчину
Связали проволокой и пытали: в Ровенской области ограбили мужчину
Сдал кум: в Черниговской области мужчина зарезал влюбленную пару
Сдал кум: в Черниговской области мужчина зарезал влюбленную пару
Трещины подбираются к курорту. В Коблево обрушилось 500 метров берега
Трещины подбираются к курорту. В Коблево обрушилось 500 метров берега

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка