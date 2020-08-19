В Хмельницком под новостройкой провалился грунт. Людей эвакуировали

Чрезвычайная ситуация в Хмельницком. Под новой многоэтажкой обвалился грунт, провал образовался около 4.00.

Трещины пошли к фундаменту высотки. К счастью, никто не пострадал, людей эвакуировали. Специальная комиссия сейчас выясняет причины.

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Вероятно оползень спровоцировал котлован, который вырыли под строительство очередного дома. В новостройке проживают 150 человек.

Оползень в Коблево

Вблизи курорта Коблево обвалился берег, пострадавших нет. Оползень охватил более 500 метров побережья.

На плато много трещин, поэтому угроза разрушения подбирается к дороге между селами Морское и Коблево. Участок расположен в пустынной местности, в километре от пансионатов и баз отдыха

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