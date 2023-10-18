У ИРАНА будет ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ? | ГЕРОИЧЕСКАЯ работа медиков НА ПЕРЕДОВОЙ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023

— Обстрел Запорожья;

— Ракетная атака по Днепропетровщине;

— Удар по Херсонщине;

— Ситуация в Израиле и секторе Газа;

— Ракетная программа Ирана;

— Сводка Генштаба;

— Работа медиков 30 ОМБр;

— Где в Украине есть проблемы с энергоснабжением;

— Программа Энергодом.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 14:30 (18.10.2023).

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.