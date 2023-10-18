Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
У ИРАНА будет ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ? | ГЕРОИЧЕСКАЯ работа медиков НА ПЕРЕДОВОЙ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
— Обстрел Запорожья;
— Ракетная атака по Днепропетровщине;
— Удар по Херсонщине;
— Ситуация в Израиле и секторе Газа;
— Ракетная программа Ирана;
— Сводка Генштаба;
— Работа медиков 30 ОМБр;
— Где в Украине есть проблемы с энергоснабжением;
— Программа Энергодом.
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