В кафе, ресторанах и аэропортах: где в Киеве есть дефибрилляторы и карта

Вовремя оказать помощь – в Украине начали активно продвигать вопрос увеличения количества дефибрилляторов. А именно, чтобы эти аппараты были не только в специализированных учреждениях, а чем больше, тем лучше – в аптеках, станциях метро, ​​вокзалах, аэропортах и ​​даже в ресторанах. Ведь в Украине, от остановки сердца ежегодно умирает 70 тыс. человек, а временной промежуток спасения всего 10 минут. Поэтому часто, скорая не успевает спасать больных.

Опыт Львова – там даже составили специальную карту, нахождение этих аппаратов, чтобы быстрее оказывать помощь.

Дефибриллятор мальтийская служба бесплатно передала во Львовский городской совет два месяца назад.

Руководитель муниципальной стражи Львовского горсовета уверяет, что дефибриллятор охране дали только на хранение, а пользоваться – не научили. Более того, отметил, что охранники сами могут решать, давать устройство или нет.

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Инструктор по медицинской помощи уверяет – воспользоваться дефибриллятором может любой. Ведь устройство само диктует, что надо делать. Устройство само анализирует сердечный ритм.

Для людей, которые находятся рядом, дефибриллятор может быть опасным только в момент разряда. Поэтому перед нажатием кнопки разряда следует убедиться, что к потерпевшему никто не прикасается. Впрочем, дефибриллятор – это только вспомогательное оборудование. Человеку с внезапной остановкой кровообращения после применения устройства обязательно нужно сделать сердечно-легочную реанимацию.

Марьян Зубик составил карту, где во Львове есть дефибрилляторы, целых четыре в аэропорту. Есть на вокзале, в частных медучреждениях, торговых центрах, ресторанах и офисах. Всего в городе насчитали 15 локаций. Найти карту можно на Facebook странице Свободный доступ к дефибрилляторов. Мужчина говорит – в Европе дефибрилляторов значительно больше.

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