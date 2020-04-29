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Факты / Видео / Украина

В Каховке больная Covid-19 женщина инфицировала целое предприятие

На Херсонщине вспышка коронавируса в Каховке, 22 новых случая за сутки. Все инфицированные — работники одного предприятия, контактировавшие с больной женщиной. Состояние людей удовлетворительное, они на самоизоляции, а город закрыт для неместных.

Между тем областная власть заявила, что в регионе возобновят работу продовольственных рынков при условии соблюдения всех санитарных требований. На Закарпатье инфицированно семь работников облгосадминистрации. Сейчас тестируют контактных лиц. Здание дезинфицировали, прием граждан приостановили. Чиновникам рекомендовано проводить совещания в режиме селекторной связи. А в городе Иршава заболел работник супермаркета. Магазин на дезинфекции, а работников тестируют. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировали 9866 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

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