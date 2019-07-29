В Калифорнии мужчина расстрелял людей на фестивале еды: трое погибших, 14 раненых

В Калифорнии неизвестный открыл стрельбу на фестивале еды. По данным местных властей, три человека убиты, еще 14 пострадали. Трагедия произошла в городе Гилрой.

По словам очевидцев, стрелок – мужчина примерно 20 лет, он открыл огонь по одной из палаток на фестивале. О судьбе злоумышленника и о его мотивах пока не сообщается.

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На ситуацию уже отреагировал Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он сообщил, что внимательно следит за расследованием.

Очевидцы вспоминают, что слышали несколько очередей из автоматического оружия. Сначала участники фестиваля восприняли выстрелы за фейерверк, но потом началась паника.

Напомним, ночью 25 июля в Оболонском районе Киева драка переросла в стрельбу.

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