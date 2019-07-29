Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Происшествия

В Калифорнии мужчина расстрелял людей на фестивале еды: трое погибших, 14 раненых

В Калифорнии неизвестный открыл стрельбу на фестивале еды. По данным местных властей, три человека убиты, еще 14 пострадали. Трагедия произошла в городе Гилрой.

По словам очевидцев, стрелок – мужчина примерно 20 лет, он открыл огонь по одной из палаток на фестивале. О судьбе злоумышленника и о его мотивах пока не сообщается.

Читайте: Стрельба в Нью-Йорке: мужчина открыл огонь на детской площадке

На ситуацию уже отреагировал Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он сообщил, что внимательно следит за расследованием.

Очевидцы вспоминают, что слышали несколько очередей из автоматического оружия. Сначала участники фестиваля восприняли выстрелы за фейерверк, но потом началась паника.

Напомним, ночью 25 июля в Оболонском районе Киева драка переросла в стрельбу.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Как получить туристическую визу в США: документы, собеседование, стоимость
Перехватили ракеты в космосе: Израиль и США испытали Arrow 3
Стрельба в Нью-Йорке: мужчина открыл огонь на детской площадке
Верховный суд США разрешил потратить $2,5 млрд на строительство стены с Мексикой
Пожирает мозг: в США мужчина умер из-паразита, которого подхватил в аквапарке
Зеленский обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе
США могут ввести новые санкции против Турции – Помпео
В США арестовали 16 морских пехотинцев за торговлю людьми

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка