В Калифорнии разработали черепицу, которая поглощает грязный воздух

Может крыша помочь свободнее дышать? Американцы говорят что да. В Калифорнии разработали черепицу, которая поглощает грязный воздух. Такое покрытие стоит на тысячу долларов дороже, но автомобильные выхлопы превратит в росплавленную соль, которую смоет дождь. В загрязненном Лос-Анджелесе готовы переплатить за собственное здоровье.

Послеобеденное движение автомобилей, одни пробки, в горячем воздухе – ядовитые облака смога. И, несмотря на то, что сознательные американцы массово пересаживаются на электромобили, а если едут на обычной машине, то используют очистители бензина. И вообще стараются уменьшить количество путешествий на авто, все равно воздух в Лос-Анджелесе самый грязный в США. Черепица для крыши – экологическое спасение.

Она имеет специальный верхний слой, который буквально съедает смог. Покрытие называют фотокаталитическим. Когда гранулы будут на крыше, то под действием солнца начнут абсорбировать выхлопы газа, расщеплять их и превратят грязь в ионы соли.

А дальше этот слой смоет дождь. Для сада такой солевой микс – полезное удобрение. Разумную идею сразу подхватил американец Джеймс. Говорит, что два дня работы на крыше – это мелочи. А вот для воздуха Лос-Анджелеса существенная польза.

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Чистый воздух уменьшит риск сердечно-сосудистых заболеваний и астмы. Чем больше таких крыш – тем меньше грязного воздуха.

Крыша над головой – не только спасение от осадков, теперь еще и экологически полезная конструкция. И сознательные американцы выбирают здоровые легкие и чистые города, а не дешевую крышу и комфортное движение машиной.

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