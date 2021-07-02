В Канаде выгорел почти весь город из-за аномальной жары

Канадский городок Литтон почти полностью выгорел из-за лесных пожаров. В регионе аномальная жара.

Температура достигала почти 50-ти градусов в течение нескольких дней. Огонь стремительно распространился и уничтожил большинство зданий. Также повреждена гидроэлектростанция. Мэр города объявил эвакуацию.

Жители выезжали сквозь дымящиеся дороги. Известно, что два человека погибли, еще несколько пропали без вести. Всего жертвами жары в Канаде стали уже 486 человек.

Лесные пожары также охватили северную Калифорнию. Пожарные пока не могут обуздать огонь. Сгорело уже более десятка зданий. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.

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