В Канаде выгорел почти весь город из-за аномальной жары
Канадский городок Литтон почти полностью выгорел из-за лесных пожаров. В регионе аномальная жара.
Температура достигала почти 50-ти градусов в течение нескольких дней. Огонь стремительно распространился и уничтожил большинство зданий. Также повреждена гидроэлектростанция. Мэр города объявил эвакуацию.
Жители выезжали сквозь дымящиеся дороги. Известно, что два человека погибли, еще несколько пропали без вести. Всего жертвами жары в Канаде стали уже 486 человек.
Лесные пожары также охватили северную Калифорнию. Пожарные пока не могут обуздать огонь. Сгорело уже более десятка зданий. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.
2021-07-02
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