В Казахстане горит и взрывается склад боеприпасов – эвакуируют целый город
Мощный пожар на военном арсенале в Казахстане. Очевидцы размещают видео в Интернете. Инцидент произошел недалеко от города Арысь.
Его жителей эвакуируют в соседнюю Шымкенту – через огонь на складе боеприпасов начались взрывы.
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Сообщений о пострадавших пока не поступало. На месте работают 30 пожарных с пятью единицами специальной техники. Причину возгорания установят следователи.
К слову, взрыв в Киеве: в полиции назвали вероятную причину.
2019-06-24Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.