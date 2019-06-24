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В Казахстане горит и взрывается склад боеприпасов – эвакуируют целый город

Мощный пожар на военном арсенале в Казахстане. Очевидцы размещают видео в Интернете. Инцидент произошел недалеко от города Арысь.

Его жителей эвакуируют в соседнюю Шымкенту – через огонь на складе боеприпасов начались взрывы.

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Сообщений о пострадавших пока не поступало. На месте работают 30 пожарных с пятью единицами специальной техники. Причину возгорания установят следователи.

К слову, взрыв в Киеве: в полиции назвали вероятную причину.

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