В Казахстане горит и взрывается склад боеприпасов – эвакуируют целый город

Мощный пожар на военном арсенале в Казахстане. Очевидцы размещают видео в Интернете. Инцидент произошел недалеко от города Арысь.

Его жителей эвакуируют в соседнюю Шымкенту – через огонь на складе боеприпасов начались взрывы.

Читайте: В мечети Багдада прогремел взрыв – много погибших и раненых

Сообщений о пострадавших пока не поступало. На месте работают 30 пожарных с пятью единицами специальной техники. Причину возгорания установят следователи.

К слову, взрыв в Киеве: в полиции назвали вероятную причину.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.