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Общество
Марта Бондаренко, редактор ленты

В КГГА рассказали, когда ожидают пик весеннего наводнения и как готовятся спасатели

Директор департамента муниципальной безопасности Киева Роман Ткачук рассказал о ситуации с подтоплением столицы.

В течение недели Днепр в столице держится на отметке 93,5 м (по Балтийской системе).

— При повышении Днепра до 94,17 метра начнется критическое подтопление некоторых территорий. Это, примерно, мы имеем 50-60 см запаса.

По информации Укргидрометцентра, пик половодья мы будем иметь 22 апреля, после чего уровень Днепра начнет спадать, — отметил Роман Ткачук.

Сейчас чрезвычайники провели учения, чтобы подготовиться к возможному подтоплению. Все силы готовы к реагированию на чрезвычайную ситуацию.

Глава департамента отметил, что для жилой инфраструктуры, которая находится не в зоне возможного подтопления, никакой угрозы нет.

Что касается ситуации на сегодня, то никакой угрозы критической инфраструктуре также нет.

Если уровень воды в Днепре поднимется до 96 метров, или выше, то такие объекты как Бортническая станция аэрации заранее получат указания готовиться и проводить инженерные работы, чтобы не допустить подтопления.

Напомним, что в Киеве 18 апреля не зафиксировали аварийных подтоплений из-за паводка на Днепре.

Фото: КГВА

Київ, підтоплення, Наводнение
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