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Максим Зайченко |

В Кремле угрожают контрмерами из-за сближения Украины с НАТО

Намерение США продолжить оказание военной помощи Украине уже прокомментировали в России.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что это якобы может стать причиной для непредсказуемых действий украинской стороны на Донбассе. И вызвать эскалацию конфликта.

Резко отреагировали в Кремле и на евроатлантические стремления Украины. Песков пригрозил, что приближение инфраструктуры НАТО к российским границам заставит Москву пойти на “контрмеры”, чтобы гарантировать безопасность своих граждан.

— Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит привлечение своей военной инфраструктуры к нашим границам. Это вопрос, который повлечет необходимость принятия каких-то контрмер, с тем чтобы провести перебалансировку ситуации и на 100% обеспечить безопасность наших границ, — сказал он.

Напомним, 1 сентября состоялась встреча президентов Украины и США в течение двух часов в Овальном кабинете Белого дома.

По итогам встречи глава государства сообщил, что США поддерживают вступление Украины в НАТО, однако о конкретных сроках речь пока не идет.

Тем временем американская пресса сообщила, что Зеленский разочарован нерешительностью западных союзников одобрить предложение присоединиться к Альянсу, что дало бы большую защиту от России.

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