Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
В Кропивницком прогремели взрывы | Новости Факты ICTV за 21.01.2024
— В Кропивницком прогремели взрывы 21.01.2024.
— Сводка Генштаба 21.01.2024.
— Оккупанты на Бахмутском направлении идут в штурмы.
— Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается в Украину.
— На Ровенщине продолжается строительство нового корпуса лечебно-реабилитационного центра.
— В Одессе реализуют проект по переработке отходов Драгоценный пластик.
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