Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

В Кропивницком 19 школьников отправили на карантин – они были в Италии

В Кропивницком на дистанционное обучение отправили учеников семи школ.

19 детей недавно вернулись с международных соревнований в Италии, где уже более тысячи зараженных коронавирусом. Поэтому школьников и решили изолировать.

Что думают об этом родители и когда дети смогут вернуться к учебе в школах – смотрите в сюжете Лилии Кочерги.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Украина готовится встречать коронавирус.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Станет ли Европа новым Китаем – как распространяется коронавирус по миру
Станет ли Европа новым Китаем – как распространяется коронавирус по миру
В Италии количество зараженных коронавирусом резко возросло на 50%
В Италии количество зараженных коронавирусом резко возросло на 50%
Минздрав мотивирует производителей масок на поставки в украинские аптеки – Ляшко
Минздрав мотивирует производителей масок на поставки в украинские аптеки – Ляшко
Измерение температуры неэффективное при выявлении коронавируса – ВОЗ
Измерение температуры неэффективное при выявлении коронавируса – ВОЗ
В Украине не подтвердились 20 подозрений на коронавирус – Скалецкая
В Украине не подтвердились 20 подозрений на коронавирус – Скалецкая
Иранский чиновник умер от коронавируса
Иранский чиновник умер от коронавируса
Как распространяется коронавирус Covid-2019 по миру – карта и хронология
Как распространяется коронавирус Covid-2019 по миру – карта и хронология
Распространение коронавируса: в Китае из-за остановки производства очистился воздух
Распространение коронавируса: в Китае из-за остановки производства очистился воздух

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка