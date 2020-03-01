В Кропивницком 19 школьников отправили на карантин – они были в Италии

В Кропивницком на дистанционное обучение отправили учеников семи школ.

19 детей недавно вернулись с международных соревнований в Италии, где уже более тысячи зараженных коронавирусом. Поэтому школьников и решили изолировать.

Что думают об этом родители и когда дети смогут вернуться к учебе в школах – смотрите в сюжете Лилии Кочерги.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Украина готовится встречать коронавирус.

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