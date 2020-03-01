В Кропивницком 19 школьников отправили на карантин – они были в Италии
В Кропивницком на дистанционное обучение отправили учеников семи школ.
19 детей недавно вернулись с международных соревнований в Италии, где уже более тысячи зараженных коронавирусом. Поэтому школьников и решили изолировать.
Что думают об этом родители и когда дети смогут вернуться к учебе в школах – смотрите в сюжете Лилии Кочерги.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Украина готовится встречать коронавирус.
2020-03-01
Теги: карантин, Коронавірус COVID-19Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.