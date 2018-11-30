В Крыму – паспорт РФ, а в Украине – украинский: как проходят закрытые КПП
Украина закрыла пункты пропуска на границе с Крымом для иностранцев. Причем, в обоих направлениях.
Для украинцев все три пункта выезда-выезда: Чонгар, Каланчак и Чаплинка – открыты, правила не изменились. В случае агрессии со стороны полуострова накануне пограничники усилили меры безопасности. Увеличилось количество военнослужащих и оружия.
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Крымчане в новых правилах пока проблем не видят. Жители полуострова уже пятый год пересекают админ-границу с двумя паспортами. Российский они показывают со стороны Крыма, украинский – на материке.
Впрочем, ранее ежедневно пункт пропуска проходили 2,5 тыс. человек, но за последние два дня их стало меньше.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что западная граница разблокирована от евробляхеров.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!