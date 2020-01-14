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В Китае автобус провалился под землю – шесть погибших и 16 раненых

В Китае автобус с десятками пассажиров провалился под землю. Погибли шесть человек, 16 ранены. Еще десять человек считаются пропавшими без вести.

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Трагедия произошла на остановке общественного транспорта, рядом с больницей. Сначала земля просела под автобусом, потом он наполовину провалился под асфальт и произошел взрыв.

Напомним, в Китае 44 человека заболели неизвестной пневмонией.

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