В Китае люди возвращаются к нормальной жизни, но боятся второй волны эпидемии
После более двух месяцев строгого карантина Китай понемногу возвращается к нормальной жизни. Люди выходят на работу, могут гулять.
В провинции Хубэй, откуда коронавирус распространился по миру, официально сняли ограничения на передвижения здоровых жителей. Исключение — город Ухань, который стал эпицентром болезни. Там ограничения снимут позже.
Люди обеспокоены угрозой второй волны эпидемии, однако настроение в стране заметно улучшилось. Подробнее в сюжете Оксаны Лотоцкой.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Китае выздоровели большинство зараженных коронавирусом.
2020-03-25
Теги: Карантин, Китай, Коронавирус Covid-19Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.