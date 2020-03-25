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В Китае люди возвращаются к нормальной жизни, но боятся второй волны эпидемии

После более двух месяцев строгого карантина Китай понемногу возвращается к нормальной жизни. Люди выходят на работу, могут гулять.

В провинции Хубэй, откуда коронавирус распространился по миру, официально сняли ограничения на передвижения здоровых жителей. Исключение — город Ухань, который стал эпицентром болезни. Там ограничения снимут позже.

Люди обеспокоены угрозой второй волны эпидемии, однако настроение в стране заметно улучшилось. Подробнее в сюжете Оксаны Лотоцкой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Китае выздоровели большинство зараженных коронавирусом.

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