В Китае выздоровели большинство зараженных коронавирусом. Люди начали выходить на улицы

Ни одного нового случая заболевания за последние сутки — такая радостная весть пришла из Китая, который первым принял на себя удар коронавируса. За все время эпидемии, с декабря 2019 года, там заразились более 81 тыс. человек, умерли 3 249, выздоровели уже более 70,5 тыс. Теперь страна постепенно возвращается к нормальной жизни. Людей на улицах стало больше.

В общем, некоторые магазины, рестораны и другие публичные места постепенно восстанавливают работу. Часть работников уже снова работают в офисах, а не дистанционно. В то же время теперь китайцы готовы помогать тем, у кого пандемия в разгаре. В частности, отправили самолет с медицинскими средствами во Францию, где в настоящее время более 9 тыс. зараженных. Так Пекин откликнулся на отзывчивость Парижа, когда эпидемия в Китае только начиналась, французы одними из первых пришли на помощь и отправили 17 тонн различного оборудования и медикаментов. Детали в сюжете Оксаны Лотоцкой.

Напомним, в Италии в ближайшую неделю начнут тестировать вакцину от коронавируса на животных.

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