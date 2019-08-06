В Китае наводнение смыло туристов в ущелье – 13 погибших

В Китае наводнение смыло туристов в ущелье, погибли 13 человек.

Трагедия произошла вечером в центрально-китайской провинции Хубэй.

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Более 60 человек удалось спасти. Поисковые работы продолжаются. Накануне местные власти предупреждала о красном уровень опасности из-за ливней. Но, похоже, туристы это проигнорировали.

К слову, в Ровенской области детей засыпало песком в карьере – есть погибший.

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