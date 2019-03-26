В Киеве американские врачи обучают украинских выявлять рак на ранних стадиях
Американский опыт для украинских врачей. В Киеве проходит семинар по радиологии. Лекционные курсы для украинских специалистов по лучевой диагностике проводят американские специалисты высокого уровня.
Для отечественных врачей это возможность получить новые знания и поделиться своим опытом, ведь медицинская радиология в Украине развивается очень быстро. Сейчас нет такой специализации, которая не нуждалась бы радиологических исследований. Благодаря им удается четко установить диагноз и правильно начать лечение.
Лучшие специалисты-радиологи из Соединенных штатов и почти три сотни радиологов со всей Украины. В столице проходит традиционный семинар по нейрорадиологии.
В.А. министра здравоохранения Ульяна Супрун поддерживает украинских врачей, которые стремятся повысить свой профессиональный уровень. Кроме знаний, отечественные медики получат и дополнительные баллы, необходимые для аттестации.
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Украинские врачи говорят – если раньше просто записывали метки за иностранными светилами, теперь же ведут с ними профессиональные дискуссии.
В настоящее время около 95% всех диагнозов ставят именно благодаря радиологии, и чем раньше обнаружат болезнь, тем легче ее лечить. Именно поэтому в США и Европе делают ставку на профилактику.
Лечить онкозаболевания дешевле на начальных стадиях – так решили в США, и этот опыт должна перенять Украина. Для этого нужно обратиться в диагностический центр, пройти обследование и получить совет терапевта – на что обратить внимание и таким образом, получить собственный паспорт состояния здоровья.
К слову, биохакер из Днепра: 18-летняя студентка выращивает дома бактерии и клонирует ДНК.