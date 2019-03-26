ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

В Киеве и области запретили ловить рыбу

С пятницы в столице и Киевской области запретят рыбалку, потому что – нерест. Ограничения продлятся до 6 июня в водохранилищах и озерах. В реках до 17 мая. В некоторых местах – до конца июня.

В этот период нельзя передвигаться на лодках и заниматься промышленным рыболовством, а также подводной охотой. Разрешена только любительская рыбалка до трех килограммов.

Читайте: Топ-7 необычных уловов рыбаков

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Масштабное ДТП под Киевом – столкнулись девять машин
В спортзале Киева умер мужчина
В Киеве кот-хулиган устроил погром в посудной лавке
На Подоле в Киеве нашли клад с древнеримскими монетами
В Киеве подростки украли пиво и устроили драку с сотрудниками супермаркета
Жестоко убил и сжег тело: под Киевом нашли обгорелый труп таксиста
В Киеве мужчина зарезал жену посреди улицы
В полиэтилене и ковре: под Киевом нашли обгоревший труп мужчины

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка