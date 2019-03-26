В Киеве и области запретили ловить рыбу
С пятницы в столице и Киевской области запретят рыбалку, потому что – нерест. Ограничения продлятся до 6 июня в водохранилищах и озерах. В реках до 17 мая. В некоторых местах – до конца июня.
В этот период нельзя передвигаться на лодках и заниматься промышленным рыболовством, а также подводной охотой. Разрешена только любительская рыбалка до трех килограммов.
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К слову, напомним лучшие места в Киеве, где разрешена рыбалка, и за которую не нужно платить.
2019-03-26
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