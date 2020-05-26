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В Киеве медиков скорой начали тестировать на антитела к коронавирусу

В Киеве начали делать ИФА-тесты медикам скорой. Это пока самый точный метод определения наличия антител к коронавирусу. Поэтому у специалистов есть возможность узнать, переболел ли человек бессимптомно.

Забор крови для анализа сделали первым 35 медикам, работающим в выездных бригадах и которые непосредственно контактируют с вероятно зараженными. Далее биоматериал будут исследовать лабораторно. Результат ожидают уже за день.

Ежедневно планируют тестировать почти сотню врачей столичной скорой, впоследствии охватят все 2,4 тыс. человек. Всего в столице 12 лечебных учреждений имеют оборудование для проведения иммуноферментной диагностики.

Для этого используют ИФА-тесты украинского производства. Для медперсонала процедура бесплатная.

Напомним, в составе ООС обнаружили первый случай коронавируса.

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