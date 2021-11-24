В Киеве может подорожать такси: на сколько и когда вырастут тарифы

Таксисты в Киеве готовятся повышать базовые цены на проезд на 40%.

В профсоюзе уже предупредили, что будут вынуждены это сделать, если поднимутся тарифы на проезд в общественном транспорте столицы или повысится стоимость топлива. Кроме того, водители должны содержать свои автомобили.

В настоящее время власти Киева только обсуждают возможность увеличения цены проезда в коммунальном общественном транспорте до 20 грн.

В таком случае таксисты повысят базовые расценки: стоимость одного километра увеличится с 6 до 10 грн (т.е. на 40%). Следовательно, поездка на 10 километров подорожает примерно на 40 грн.

Когда эти планы станут реальностью, пока неизвестно: мэр Киева Виталий Кличко пообещал не поднимать тарифы на проезд в наземном общественном транспорте и метро до конца отопительного сезона.

Однако в профсоюзе таксистов не исключают, что повышение цен на такси может произойти раньше, если резко увеличится стоимость горючего.

Как известно, киевские власти предложили повысить стоимость одной поездки в метро, на автобусе, трамвае или троллейбусе до 20 грн при приобретении разового билета (сейчас это 8 грн). Ощутимо меньше будут платить владельцы Карточки киевлянина – 12 грн за поездку, независимо от их количества.

При приобретении поездок путем пополнения электронного билета цены на проезд в столице могут повыситься до 15-20 грн.

Пока это только проект распоряжения, который Киевская городская госадминистрация вынесла на обсуждение.

Мэр Киева Виталий Кличко настаивал, что стоимость проезда в общественном транспорте вынуждены повысить, поскольку выросли цены на электроэнергию, горючее и другие расходные материалы. Впоследствии он объявил, что до конца отопительного сезона 2021-2022 тарифы на проезд в Киеве не будут пересматривать.

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